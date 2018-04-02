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Şehit sağlıkçı memleketine uğurlandı

Afrin’de zırhlı askeri aracın geçişi esnasında EYP patlaması sonucu şehit olan sağlık personeli Gazintep'te düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Şehit sağlıkçı memleketine uğurlandı

02 Nisan 2018 02:15

Edinilen bilgiye göre, Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında Erzurum UMKE ekibinde görevli sağlık personeli Burak Tatar (23), zırhlı askeri aracın geçişi sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı gece saat 01.15'te Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı. 

Törene, Gaziantep Vali Vekili Halil Uymaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Dışışleri Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Gaziantep İl Emnjyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra şehit sağlıkçının ailesi ile çok sayıda meslektaşı katıldı.  

Etiketler: afrin, şehit sağlıkçı

 

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