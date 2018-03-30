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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın makamında şehit edilmesine ilişkin soruşturmada DHKP-C'li teröristlere silah temin ettiği kaydedilen avukat tutuklandı. Savcılığın mahkemeye sevk yazısında, şüpheli avukatın DHKP-C terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı “Gizli Gruplar (Karıncalar)” ismi verilen yapılanması içerisinde yer aldığı ve silahı temin ederek olayın faillerine verdiği kaydedildi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

30 Mart 2018 15:03

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makamında 3 yıl önce şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olayı gerçekleştiren teröristlere silah temin ettiği kaydedilen avukat tutuklandı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan avukat M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheli M.C., tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Deşifre olmamak için örgüt faaliyetlerine katılmadı, cep telefonu kullanmadı

Savcılık sevk yazısında şüphelinin terör örgütü içerisinde faaliyetlerini gizlilik içerisinde deşifre etmeden yapması nedeniyle herhangi bir kaydının olmadığı, örgütün veya yapılanmalarının organize ettiği basın açıklaması ve izinsiz eylemlerine katılmadığı, örgüt güdümünde faaliyet gösteren kurumlara gidip gelmediği, kolluk takibine yakalanmamak için örgüt mensuplarıyla ortak olduğu kıraathanede görüşme yaptığı, avukat olması halinde herhangi bir avukatlık faaliyetinde bulunmadığı, günümüz hayatın olağan akışına aykırı olarak cep telefonu kullanmadığı, üzerinde kayıtlı herhangi bir hattın bulunmadığı anlatıldı. Şüpheli avukat M.C.’nin terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı “Gizli Gruplar (Karıncalar)” ismi verilen yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği aktarılan sevk yazısında, bu kapsamda olay öncesinde örgütsel faaliyette kullanılacak silahı temin ederek olayın asıl faillerinden Şafak Yayla’nın kuryesi Mustafa Koçak’a verdiği kaydedildi. Savcılık, bu nedenle şüpheli M.C.’nin “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklanmasını talep etti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgusuna devam edilen şüpheli M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Yusuf Melikoğlu

Etiketler: mehmet selim kiraz

 

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