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Şehit Selin Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor

Cumartesi günü Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınında, çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda şehit olan marka yöneticisi 28 yaşındaki Selin Çelik, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Selin Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor

13 Aralık 2016 13:37
Şehit Selin Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor - Tıkla İzle

Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan 4 kardeşin en küçüğü Selin Çelik'in Galatasaray Kulübü master yüzücüsü Pelin Çelik'in kız kardeşi olduğu öğrenildi. Çelik’in cenazesi, Kadıköy Fenerbahçe Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, üç yıl önce vefat eden babası Engin Çelik'in yanında toprağa verilecek.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Çelik, bombalı saldırıya Taksim'e gitmek için bindiği dolmuşta yakalanarak ağır yaralanmış, ancak kurtarılamamıştı. 

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman


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