Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan 4 kardeşin en küçüğü Selin Çelik'in Galatasaray Kulübü master yüzücüsü Pelin Çelik'in kız kardeşi olduğu öğrenildi. Çelik’in cenazesi, Kadıköy Fenerbahçe Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, üç yıl önce vefat eden babası Engin Çelik'in yanında toprağa verilecek.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Çelik, bombalı saldırıya Taksim'e gitmek için bindiği dolmuşta yakalanarak ağır yaralanmış, ancak kurtarılamamıştı.

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman