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Şehit sözleşmeli er Hamamcı son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Hantepe Üs Bölgesi’nde el bombasının patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı (22) memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.


09 Ekim 2016 13:35

Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı’nın cenazesi Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı’ndaki törenin ardından memleketi Kayseri’ye uğurlandı. Burada son kez Turgut Reis Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alınan şehit Hamamcı’nın cenazesi daha sonra namazın kılınacağı Kalemkırdı Cami’ne getirildi. Şehidin annesi Hatice Hamamcı ve yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hamamcı’nın cenaze namazı İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı.

Şehit Hamamcı, 3 ay önce göreve başlamış
Öte yandan 3 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan şehit Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı’nın 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polis ve askeri erkan ile ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit Hamamcı’nın cenazesi kılınan namazın ardından top arabasına konularak Kartal Şehitliği’ne götürülerek defnedildi. 

Alparslan Ötüken - Turan Bulut

Etiketler: Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı


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