Diyarbakır’da terör saldırısı sonrası ağır yaralanan ve dört gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybeden şehit Furkan Demir, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'e gönderildi.
Diyarbakır’da terör saldırısı sonrası ağır yaralanan ve dört gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybeden şehit Furkan Demir, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'e gönderildi.
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