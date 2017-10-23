Şehit üsteğmen için Hakkari’de tören düzenlendi

"23 Ekim 2017 Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın" operasyonu kapsamında Hakkari’nin Çukura ilçesi kırsalında EYP tespit ve imha faaliyeti esnasında teröristlerce daha önce döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan İstikam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında akşam saatlerinde tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Umut Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile polis ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunun ardından şehidin naaşı tören alanına getirildi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Binbaşı Savaş Çağlar, şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’in özgeçmişini okudu. Hakkâri İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehidin naaşı, memleketine gönderilmek üzere helikopterle Van'a uğurlandı.

Şehit İstikam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin Mersin'in Tarsus ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.

Feyzullah Taş