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Şehit Üsteğmen Murat Ataş'ın 1 ay sonra çocuğu olacaktı

Diyarbakır’da dün yapılan saldırıda şehit düşen Üsteğmen Murat Ataş’ın 1 ay sonra çocuğu olacağı öğrenilirken, yakınları askerlik mesleğinin çocukluk hayali olduğu söyledi.

Şehit Üsteğmen Murat Ataşın 1 ay sonra çocuğu olacaktı

05 Ekim 2016 11:11
Şehit Üsteğmen Murat Ataş'ın 1 ay sonra çocuğu olacaktı - Tıkla İzle

Dün akşam saatlerinde, Diyarbakır Lice askeri üs bölgesine yapılan terör saldırısında şehit düşen Üsteğmen Murat Ataş’ın, Küçükçekmece’deki baba ocağına ateş düştü. Balıkesir’de kamu yönetimi bölümünü okuduktan sonra asker olan Ataş’ın, çocukluğundan bu yana askerlik mesleğini sevdiği öğrenildi. 1 yıldan fazla süredir Sezen Ataş ile evli olan Ataş’ın eşi 8 aylık hamileydi. Adını Başak Aslı koymayı düşünen Murat Ataş, çocuğunun doğumuna 1 ay kala şehit düştü. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokakta ise sessizlik hakim.
30 yaşındaki oğlunun sözleşmeli asker olduğu bilgisini aktaran Fehmi Ataş haberi nasıl aldıklarını anlattı. Şehit babası Ataş, “Sözleşmeli askerlik yapıyordu 4 yıllık. Benim bir yeğenim daha var Van’da askerdi. Önce haberi o almış. O bize söyledi. Biz de aradık Murat’ı telefonları meşgul çalıyor. Akşam saat 8 - 9 sıralarında haberi aldık. Geçen sene evlenmişti. Eşinin doğumuna 1 ay vardı” dedi.
Şehidin cenaze namazının bugün ikindi namazına müteakip kılınacağı öğrenildi.

Murat Delice 

 

Etiketler: Şehit Üsteğmen Murat Ataş


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