Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kevser Tepe mevkiinde meydana gelen saldırıda şehit düşen 33 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel'in Zonguldak'ın Devrek ilçesinde oturan annesine acı haber verildi. Yıllar önce eşi Hasan Öncel'den ayrıldığı öğrenilen anne Fikriye Saraç'a acı haberi Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve protokol üyeleri verdi. Devrek Belediyesi ekipleri evin önüne dev Türk bayrağı asarken, şehidin annesinin evinin balkonuna da Türk bayrağı asıldı.

Dört kardeşten biri olan 33 yaşındaki şehit üsteğmenin babası Hasan Öncel'in İstanbul'da, eşi Bahtıgül Öncel'in Ankara'da ikamet ettikleri öğrenildi. Şehidin eşine ve babasına da acı haberin verildiği öğrenildi. Şehidin Giresun'da üniversitede okuyan bir kardeşinin ve Devrek ilçesinde ikamet eden annesi Fikriye Saraç'ın askeri yetkililerce Ankara'ya götürüleceği belirtildi.

Şehidin naaşının Diyarbakır'da düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla Ankara'ya gönderileceği ve yarın öğlen namazının ardından eşinin isteği üzerine Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Emrah Yıldız - Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

ZONGULDAK