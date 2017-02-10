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Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video

El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler tarafından, şehit üsteğmen için hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.

Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video

10 Şubat 2017 09:13
Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video - Tıkla İzle

El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit düşen ve dün Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu için birliğindeki askerler ve komutanları tarafından video hazırlandı.

Hüseyin Nihal Atsız'ın "Kahramanların Ölümü" şiirini okuyan askerler, şiirin en sonunda "Ruhun şad olsun Üsteğmen Koçoğolu" diyerek Türk Bayrağı açtı. Şehidin birliğindeki askerler ve komutanlar tarafından hazırlanan 43 saniyelik video 29 bin kişi tarafından beğenildi.

Hüseyin Nihal Atsız'ın Kahramanların Ölümü isimli şiiri:

"Gerilir zorlu bir yay
Oku fırlatmak için;
Gece gökte doğar ay
Yükselip batmak için.
Mecnun inler, kanını
Leyla’ya katmak için.
Cilve yapar sevgili
Gönül kanatmak için.
Şair neden gam çeker?
Şiir yaratmak için.
Dağda niçin bağırılır?
Feleğe çatmak için.
Açılır tatlı güller
Arılar tatmak için.
Tanrı kızlar yaratmış
Erlere satmak için.
İnsan büyür beşikte
Mezarda yatmak için.
Ve...........................
Kahramanlar can verir
Yurdu yaşatmak için..." 

Alparslan Ötüken
 


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