Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şehit Uzman Çavuş Ahmet Ece'nin cenazesi memleketine gönderildi

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Ece'nin cenazesi memleketine gönderildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece'nin naaşı, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.


21 Eylül 2016 11:35

Kars İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda düzenlenen törene katılan şehit Ahmet Ece’nin eşi Neslihan Pak Ece, elinde taşıdığı şehidin fotoğrafı ve hırkasına sarılarak ‘erken gittin’ diye gözyaşlarına boğuldu.

"Ahmet'im Ahmet'im" diyerek gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Neslihan Ece, törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Şehidin eşini yakınları teselli etti.
Saygı duruşu ile başlayan törende şehidin özgeçmişi okundu. Yapılan duaların ardından şehit cenaze arabasına konularak havaalanına götürüldü. Şehit Ece'nin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketine uğurlandı.
Törene; Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkan Vekili Kadir Bilgir, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, şehidin yakınları, kurum ve daire amirleri, asker ve polisin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. 

Işık Çapanoğlu 

Etiketler: Şehit Uzman Çavuş Ahmet Ece


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!