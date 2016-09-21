Kars İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda düzenlenen törene katılan şehit Ahmet Ece’nin eşi Neslihan Pak Ece, elinde taşıdığı şehidin fotoğrafı ve hırkasına sarılarak ‘erken gittin’ diye gözyaşlarına boğuldu.

"Ahmet'im Ahmet'im" diyerek gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Neslihan Ece, törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Şehidin eşini yakınları teselli etti.

Saygı duruşu ile başlayan törende şehidin özgeçmişi okundu. Yapılan duaların ardından şehit cenaze arabasına konularak havaalanına götürüldü. Şehit Ece'nin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketine uğurlandı.

Törene; Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkan Vekili Kadir Bilgir, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, şehidin yakınları, kurum ve daire amirleri, asker ve polisin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Işık Çapanoğlu