Diğer
Kategoriler

Şehit Uzman Çavuş Selman Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Selman Çelik'in cenazesi, memleketi Kütahya'ya gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Selman Çelik son yolculuğuna uğurlandı

25 Şubat 2017 17:30
Şehit Uzman Çavuş Selman Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Dün DEAŞ'lı teröristlerce yola döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu, Balıkesirli arkadaşı Astsubay Kıdemli Çavuş Hasar Çoban ile birlikte şehit düşen Selman Çelik'in naaşı, cenaze aracı ile Ulu Camii'ne getirildi. Burada şehit için helallik alınmasının ardından cenaze namazına geçildi.

Cenaze törenine şehidin babası Süleyman Çelik, annesi Halime Çelik ve kardeşleri Harun ve Talha ile şehidin yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, askeri ve mülki erkan ve ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Çelik'in tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Cenaze töreni boyunca şehidin yakınları ve vatandaşlar gözyaşına boğuldu.

Türkiye Gazetesi Kütahya Bürosu çalışanlarından Süleyman Çelik'in oğlu Uzman Çavuş Selman Çelik, daha sonra Kütahya merkeze bağlı Kaynarca köyü Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Hüseyin Efe
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!