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Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Şener, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

31 Ekim 2016 12:25
Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’nda bulunan 1. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarına yönelik Kuzey Irak tarafından havanlı saldırı yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Şener (25), memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii’nde kılınan cenaze namazına, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Selim Şener’in cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından top arabasına konularak Kartal Hava Şehitliği’ne götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Şener, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.


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