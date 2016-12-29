Tunceli’nin Hozat ilçesi Aşağışavaliler mevkisinde güvenlik güçlerinin icra ettiği arama-tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut ise ağır yaralanmıştı. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Karadavut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin naaşı Elazığ Havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat’a getirildi. Tokat Havalimanında şehidin naaşını ailesi, yakınları ve Tokat protokolü karşıladı. Şehidin naaşı havalimanından alınarak cenaze aracı ile Turhal Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Tören alanında şehidin annesi Kezban gözyaşlarına boğulurken şehidin babası Beyler Karadavut metanetini korumaya çalıştı. Şehidin ağabeyleri Ruhi, Yavuz Karabulut ile kız kardeşleri Selma Dursun, Sevda Polat kardeşlerine son görevini yerine getirdi. Şehidin dedesi Hasan Karadavut da torununun naaşını öptü. Şehidin ağabeyi Ruhi Karadavut’un oğlu 10 yaşlarındaki Eren, şehit olan amcasına gözyaşı döktü.

Cenazeye Tokat Valisi Cevdet Can, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi öğle namazına müteakiben İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi Emek Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİT, BABASINA DESTEK OLUYORDU

Tokat’ın Turhal ilçesi Emek Mahallesi’nde tek katlı bir evde yaşayan Beyler ile Kezban Karadavut’un 3’ü erkek 5 çocuğundan ortanca çocuğu olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut’u ailesinin bir hafta önce evinden görev yerine uğurladığı kaydedildi. Bekar olan şehit Karadavut’un, şeker hastası olan babası çalışamadığı için eve destek olduğu öğrenildi.

(Nurhan İçmez/İHA)

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