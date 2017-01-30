Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3. Taktik Piyade Tümen Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yağlı (31), görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Eroğlu köyü nüfusuna kayıtlı olan evli ve iki çocuk babası Yağlı, ikindi namazına müteakip Kırıkkale Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şehit için düzenlenen cenaze törenine Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, CHP İl Başkanı Ahmet Önel, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile il yöneticileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesinin cami avlusuna getirilişi sırasında cenaze aracının yanından biran olsun ayrılmayan eşi Deniz Yağlı, “Eşimi götürmeyin. Çocuklarım babasız ne yapacak. Yakup’u bana verin ne olur. Geldiğin yerler soğuk muydu? Şimdi bizleri bırakıp nereye gidiyorsun. Gözün arkada kalmasın, yavrularımız bana emanet” diyerek gözyaşı döktü. Çocukları Damla ve Zeynep de babalarının Türk bayrağına sarılı tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Asker selamı ile uğurladı

Yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durmaya çalışan şehidin kardeşi Taki Yağlı, cenaze namazına ağabeyinin üniformasıyla katıldı. Ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döken Taki Yağlı, “Seni senin gibi uğurlayacağım kardeşim. Seni dimdik uğurluyorum. Hakkını helal et” diyerek ağabeyini son yolculuğuna asker selamı ile uğurladı.

Ağabeyinin fotoğrafını biran olsun elinden düşürmeyen kız kardeşi Zehra Yağlı ise, “Gözün arkada kalmasın yiğit kardeşim” diyerek gözyaşı döktü. . Oğlunun son kez tabutuna sarılarak öpen anne Zeynep Yağlı'nın ellerini açarak, “Yüreğimizi yaktın kuzum. Sen merak etme senin koyunlarını da ben güdeceğim” sözleri yürekleri dağladı. Baba Gaffur Yağlı da, yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durmaya çalıştı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından kardeş Taki Yağlı ve beraberindeki askerler, Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarına alarak cenaze aracına kadar taşıdılar. Burada yapılan duaların ardından şehidin cenazesi, ailesinin ikamet ettiği Yuva Mahallesi’nde bulunan mezarlığa defnedildi.