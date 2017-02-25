Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir kargo uçağı ile Gaziantep’den Kütahya’ya getirilen şehit Çelik, gözyaşları içinde karşılandı.

Şehidi karşılama törenine, şehidin babası Süleyman Çelik, annesi Halime Çelik ve kardeşleri Harun ve Talha ile Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, resmi, askeri ve mülki erkan katıldı. Burada, şehidin yakınları gözyaşına boğuldu.

Şehidin naaşı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı hava alanından alınarak, şehidin Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokağı'na getirildi. Burada, şehit Selman Çelik için, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından helallik istendi.

Şehit Selman Çelik, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Hüseyin Efe

