Diğer
Kategoriler

Şehit Uzman Çavuşun cenazesi memleketi Kütahya'ya getirildi

El Bab'da DEAŞ terör örgütünün daha önceden yola döşenmiş olduğu EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş 23 yaşındaki Selman Çelik'in cenazesi memleketi Kütahya'ya getirildi.

Şehit Uzman Çavuşun cenazesi memleketi Kütahyaya getirildi

25 Şubat 2017 13:15
Şehit Uzman Çavuşun cenazesi memleketi Kütahya'ya getirildi - Tıkla İzle

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir kargo uçağı ile Gaziantep’den Kütahya’ya getirilen şehit Çelik, gözyaşları içinde karşılandı.

Şehidi karşılama törenine, şehidin babası Süleyman Çelik, annesi Halime Çelik ve kardeşleri Harun ve Talha ile Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, resmi, askeri ve mülki erkan katıldı. Burada, şehidin yakınları gözyaşına boğuldu.

Şehidin naaşı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı hava alanından alınarak, şehidin Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokağı'na getirildi. Burada, şehit Selman Çelik için, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından helallik istendi.

Şehit Selman Çelik, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Hüseyin Efe
 

Etiketler: Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Uzman Çavuş Selman Çelik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!