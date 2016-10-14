Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada Uzman Çavuş Erdoğan Çamurlu şehit olmuştu.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Askeri Helikopter Filo Komutanlığı'nda şehit asker için düzenlenen törene Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, çok sayıda asker ve polis katıldı. Tören, saygı duruşunun ardından Van Müftüsü Nimetullah Arvas dua okudu. Duanın ardından şehidin Türk bayraklara sarılı naaşı meslektaşlarının omuzunda tören alanından alınarak askeri uçakla İstanbul Sultanbeyli’ne uğurlandı.