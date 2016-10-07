Yalınca Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yol güvenliğinin sağlanması ile mayın ve el yapımı patlayıcı araması çalışmalarında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in cenazesi Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a gönderildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Askeri manga tarafından askeri uçaktan indirilen şehidin naaşı Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracına konuldu. Bu sırada anne Zübeyde Zilelegil 'Cenaze aracı soğuktur, bu gece sana sarılıp uyusaydım oğlum' diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi askeri yetkililer teselli etti. Şehidin bazı yakınları da fenalık geçirdi. Fenalık geçirenlere 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin naaşı cenaze aracıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek morga konuldu. 12 yıllık uzman çavuş olan şehit Zileligil bugün öğle namazına müteakiben Kale Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Uğur Yiğit