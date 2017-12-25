Şehit uzman çavuşun naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam’ın (26) naaşı, uçakla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Kahramanmaraş Havaalanı’na getirilen şehidin cenazesi, TIP Fakültesi morguna götürüldü. Şehit Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı konvoy eşliğinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Fatma Çam ile evli olan ve Mustafa adında bir oğlu olan şehidin 4 yıl önce göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidin naaşını Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ile diğer ilgililer karşıladı.

Halil Koyun

