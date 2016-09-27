Şehit cenazesi öncesi şehidin babası inşaat işçisi Erol Perçin, “İntikamın alınacak, bu pislikler temizlenecek. Kanın yerde kalmayacak” derken, annesi Selime Perçin ise, “Oğlum böyle mi olacaktı? sen damat olacaktın” diyerek feryat ettiler. Şehit Burak Perçin’in 6 Aralık 2015 tarihinde göreve başladığı ve bugün doğum günü olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesi Bafra ilçesindeki Gökçesu Mahallesi’ndeki Gökçesu Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bakan Kılıç da katıldı

Şehidin cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Garnizon Komutanı ve İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, emniyet mensupları, askeri erkan, şehidin babası Erol, annesi Selime Perçin ve şehit yakınları katıldı.

Gökhan İçkilli-Ahmet Şükrü Uluçay

