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Şehit uzman onbaşı Samsun'da toprağa verildi

Batman'da teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen askerlerden Uzman Onbaşı Şahan Sezer, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Batman'ın şehidin ilk görev yeri olduğu ve önümüzdeki yılın mart ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehit uzman onbaşı Samsunda toprağa verildi

13 Ağustos 2017 14:31
Şehit uzman onbaşı Samsun'da toprağa verildi - Tıkla İzle

Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya düzenlenen EYP'li saldırıda 2 asker şehit olmuştu. İki şehitten biri olan Samsun’un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Şahan Sezer (23), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Çetinkaya Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit uzman onbaşı Çetinkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin ailesi ve yakınlarını Batman'dan gelen silah arkadaşları teselli etti. Şehidin cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, emniyet mensupları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in yaklaşık 15 gün önce göreve başladığı ve ilk görev yerinde şehit düştüğü ortaya çıktı. Hasan-Emine Sezer çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehidin önümüzdeki yılın mart ayında evleneceği öğrenildi. 

Kenan Akyüz - Şahin Binici 


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