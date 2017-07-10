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Şehit ve gazi çocuklarından Anıtkabir’e ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı tarafından düzenlenen kültür gezisinde şehit ve gazi çocukları Anıtkabir’i ziyaret etti.

Şehit ve gazi çocuklarından Anıtkabire ziyaret

10 Temmuz 2017 19:27

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yardım alan 70 şehit ve gazi çocuğunun katıldığı kültür gezisi kapsamında Anadolu’nun dört bir yanından gelen şehit ve gazi çocukları, Anıtkabir’i ziyaret etti. Şehit ve gazi yakınları Ata’nın huzurunda mozoleye kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen şehit ve gazi çocuklarının katıldığı kültür gezisi Ankara’nın yanı sıra Nevşehir, Konya ve Antalya illerinde devam edecek. Şehit ve gazi çocukları arasındaki sosyal ilişkilerin ve dayanışmanın geliştirilmesi, tarih bilincinin mükemmelleştirilmesi, Türkiye’nin doğal güzelliklerinin de gösterilerek yurt sevgisinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Zeynep Babacan - Burak Altun


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