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Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakılarının istihdamına ilişkin Başbakanlık Genelgesi

Hizmetli unvanlı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu idarelerinde istihdamına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakılarının istihdamına ilişkin Başbakanlık Genelgesi

20 Mart 2018 03:28

Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kamu idarelerinde istihdam edildiği, söz konusu hak sahipliği kapsamının bir devlet politikası olarak genişletildiği ifade edilerek, “Terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1'inci maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilmekte olup, özellikle Hükümetlerimiz döneminde bir devlet politikası olarak 3713 sayılı Kanun'dan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur” denildi. 

Genelgede, bu haktan yararlanarak kamu kurumlarında istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanmasının Hükümet tarafından her zaman gözetileceği vurgulanarak, “Bu çerçevede kamu idarelerince, öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir” ifadelerine yer verildi.  

Caner Ünver

 

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