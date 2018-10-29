Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu'ndan anlamlı ziyaret

İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde başlatmış olduğu, ‘15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarım ve Hissettiklerim' konulu yarışmasının eserlerini kitaplaştırması toplumun her kesiminden takdir toplamaya devam ediyor. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu, İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilçe genelinde başlatmış olduğu, 15 Temmuz duyarlılığı nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yapılan çalışmanın ömür boyu unutulmayacağını belirten Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmet Erdoğan, öğrencilerin gözünden 15 Temmuz'u okumak daha anlamlı olduğunu belirtti. 15 Temmuz ruhunu hep diri tutacaklarını söyleyen Erdoğan, "Başta çocuklarımızın yüreklerine, kalemlerine sağlık çok güzel bir çalışma yapmışlar. Bu konuda ciddi emekler sarf eden başta Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum bizleri onurlandırmışlar. Genel Başkanımız Levent Yücel bey yoğun programı nedeniyle katılamadılar bizde yönetimde ki arkadaşlarımız ile teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik" dedi.

"Başka Türkiye yok"

Yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı da "Özellikle başkanımız başta olmak üzere diğer yönetimdeki arkadaşlara ve diğer gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Yani buraya kadar gelmeleri bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu yapmış olduğumuz çalışmayı nesilden nesile aktarmamız lazım. Bunu diri ve canlı tutmamız lazım. Çünkü bu ülke farklı bir ülke dünyada eşi ve benzeri olmayan bir ülke. Bu ülkeyi şehitlerimizden emanet aldık. O yüzden bizde bu emaneti koruyup, muhafaza edip bizden sonraki nesillere aktarmamız lazım" şeklinde konuştu.

15 Temmuz gazilerinden Ayla Kasarcı ise "Öncelikle böyle bir kitapla karşı karşıya kalmak çok güzel bir şey. Biz 15 Temmuz'u yaşadık ama onlar o gecenin izleyicisiydiler. Onların gözünden, onların 15 Temmuz'da neler yaşadığını hissettiğini bilmek çok güzel oldu. Benim için çok onurlandırıcı bir şey. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Yapılan ziyerete Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Genel Sekreteri Emrah Doğru, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri de hazır bulundu.