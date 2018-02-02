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Şehit yakınları ve gazilerden Zeytindalı Harekatına tam destek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Derneği üyeleri, "Zeytin Dalı Harekatı"ne destek olmak amacıyla gönüllü askerlik için başvuru yaptı.

Şehit yakınları ve gazilerden Zeytindalı Harekatına tam destek

02 Şubat 2018 12:28

Dernek Başkanı Adem Öztürk, askerlik şubesi önünde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda verilecek her türlü göreve hazır olduklarını söyledi. Vatan müdafası için her türlü göreve hazır olduklarını ifade eden Öztürk, "Dernek üyemiz olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile gönüllü askerliğe yazılmak için askerlik subemize geldik. Aynı zamanda askerlerimize moral ve motive desteği olmak istedik. Eğer ihtiyaç olursa gönüllü olarak bizler de askere gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Şehit Teğmen Cevdet Bahadır'ın babası Dursun Ali Bahadır ise "Bizlerin buraya ziyaret etmemizin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimize moral ve motive desteği olmak. Ben oğlumu şehit verdim ve şu anda iki oğlum da var ve ben de dahil olmak üzere oralar da şehit olmaya hazırız. Cenabı Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Almanya'dan Türkiye'ye ziyarete gelen Cevizdere Şehitleri Gazileri Derneği üyesi Mustafa Dere adlı gurbetçi vatandaş da, gönüllü askerlik başvuru dilekçesi doldurarak şubeye teslim etti. 

Tuna İşleyen
 

 

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