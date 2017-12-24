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Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti

Yayınlanan yeni KHK'da şehit çocukları ve kardeşleriyle ilgili "İstekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek." ifadesi yer aldı.

Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti

24 Aralık 2017 09:08

Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti

696 Sayılı KHK’ya göre; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını askerlerin çocukları ile kardeşleri, kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dahil) çocukları ve kardeşlerinden biri istekli olmadıkça silah altına alınamayacak. Silah altındakiler ise istekleri doğrultusunda terhis edilecek.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak toplumda ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere merkezi Ankara’da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Etiketler: askerlik, KHK, şehit

 

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