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Şehit yakınlarına sebze-meyve bedava

Samsun’da bir manavda sebze ve meyve, şehit yakınlarına bedava.

Şehit yakınlarına sebze-meyve bedava

28 Ocak 2017 09:22
Şehit yakınlarına sebze-meyve bedava - Tıkla İzle

Pazarcılık ve manav işi yapan esnaf Ertan Gülçiçek (39), Samsun İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Lise Caddesi’ne kurduğu manav tezgahında ihtiyacı olan şehit ailelerine ve yakınlarına ücretsiz olarak meyve ve sebze veriyor. 3 aydır tezgahın şehit yakınları şehit aileleri için açık olduğunu söyleyen Gülçiçek, tezgahın başına “Şehit aileleri buradan ücretsiz alışveriş yapabilir” yazısı astı.

İhtiyacı olan şehit yakınlarına yardımda bulunmak için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten Ertan Gülçiçek, “Yıllardır, pazar, sebze-meyve ve seyyar satıcılıkla uğraşıyorum. Şimdi bir manav dükkanı açtım. Ülkemizde bir sürü olaylar oluyor. Terör olayları ve dışarıda operasyon yapan askerlerimizin haberleri her gün geliyor. Biz bir nevi şehit ailelerinin moralini yükseltmek için eğer ihtiyaçları varsa böyle bir durumda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanlar bazen bu gibi durumları yanlış algılayabiliyor. Ama asla yanlış algıya düşmesinler. Biz bunu can-ı gönülden yapıyoruz. Çok iyi tepkiler de alıyoruz. Hatta yakın zamanda manavımdaki ciroyu şehit ailelerine bağış olarak yapacağız” dedi.

Reklam gibi bir düşüncelerinin olmadığının altını çizen Gülçiçek, “Burada 3 aydır bu projeyi uygulamayı yürütüyoruz. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaşlar bizi tebrik ediyor. Art niyetli bakan insanlar da var ama onlar çok az bir oranda. Onlara da saygı duyuyoruz. ‘Reklam amaçlı yaptın’ diyorlar. Bu uygulamanın kesinlikle reklamla bir alakası yok. Biz vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için şehit ailelerine bir destek sağlamak için buradayız. Bu işi onlar için yapıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirirken, bu uygulamanın herkese örnek olması gerektiğini söylediler. 

Erdi Demür
 

Etiketler: meyve, sebze, şehit ailesi


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