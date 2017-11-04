Diğer
Kategoriler

Şehit Yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı!

Hakkari’de şehit olan korucuların naaşlarını götürdükten sonra birliğine dönerken aracı şarampole yuvarlanarak şehit olan Bolulu Yüzbaşı Burak Bilen son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı!

04 Kasım 2017 17:53

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Şemdinli’nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin’in naaşlarını Derecik beldesine bağlı Toklu mezrasına götürdükten sonra ilçeye döndükleri sıra içinde Yüzbaşı Burak Bilen’in de olduğu askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada 36 yaşındaki Bolulu Yüzbaşı Burak Bilen şehit olurken, 3 asker ise yaralandı.
Şehit Yüzbaşı Burak Bilen’in acı haberi Bolu’da Kalıcı Konutlar’da yaşayan baba Yakup ve anne Nurhayat Bilen’e dün gece saatlerinde Bolu Valisi Aydın Baruş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı tarafından verildi.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Burak Bilgin’in cenazesi Van’da düzenlenen törenin ardından helallik alınması için önce babaevine getirildi. Burada yapılan duanın ardından şehit Yüzbaşı’nın cenaze namazı Kalıcı Konutlar Merkez Camii’de kılındı.
Cenazeye, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Bolu Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Babayı Recep Akdağ teselli etti

Cenazeye katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehit Burak Bilen’in cenazesinin camiden cenaze aracına kadar taşındığı sırada baba Yakup Bilen’in koluna girerek yanından bir an olsun ayrılmadı.
Şehit Yüzbaşı Burak Bilen daha sonra Şehitler Mezarlığı’na defnedildi. 


Faruk Çidem
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç