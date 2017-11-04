Şehit Yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı!

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Şemdinli’nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin’in naaşlarını Derecik beldesine bağlı Toklu mezrasına götürdükten sonra ilçeye döndükleri sıra içinde Yüzbaşı Burak Bilen’in de olduğu askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada 36 yaşındaki Bolulu Yüzbaşı Burak Bilen şehit olurken, 3 asker ise yaralandı.

Şehit Yüzbaşı Burak Bilen’in acı haberi Bolu’da Kalıcı Konutlar’da yaşayan baba Yakup ve anne Nurhayat Bilen’e dün gece saatlerinde Bolu Valisi Aydın Baruş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı tarafından verildi.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Burak Bilgin’in cenazesi Van’da düzenlenen törenin ardından helallik alınması için önce babaevine getirildi. Burada yapılan duanın ardından şehit Yüzbaşı’nın cenaze namazı Kalıcı Konutlar Merkez Camii’de kılındı.

Cenazeye, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Bolu Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Babayı Recep Akdağ teselli etti

Cenazeye katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehit Burak Bilen’in cenazesinin camiden cenaze aracına kadar taşındığı sırada baba Yakup Bilen’in koluna girerek yanından bir an olsun ayrılmadı.

Şehit Yüzbaşı Burak Bilen daha sonra Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.



Faruk Çidem

