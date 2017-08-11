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Şehitle ilgili acı tesadüfü AK Parti Milletvekili Köseoğlu duyurdu

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında yaşanan terör olayında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serhat Gedik'in yarın doğum günü olduğu ve 42. yaşına gireceği öğrenildi. Acı tesadüfü ise duyuran attığı tweet ile AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu oldu.

Şehitle ilgili acı tesadüfü AK Parti Milletvekili Köseoğlu duyurdu

11 Ağustos 2017 21:20

İlçenin Köprüyanı mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında yaşanan terör saldırısında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serhat Gedik ağır yaralanırken, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit haberini alan AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu beraberindeki Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile birlikte Maçka Jandarma Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ayşe Sula Köseoğlu, “Maçka’daki şehidimiz Jandarma Başçavuşumuz yarın 41 yaşını dolduracaktı. 2 çocuk babası, mert, kahraman, yürekli bir askerimizdi” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan


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