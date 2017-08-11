Şehitle ilgili acı tesadüfü AK Parti Milletvekili Köseoğlu duyurdu

İlçenin Köprüyanı mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında yaşanan terör saldırısında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serhat Gedik ağır yaralanırken, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit haberini alan AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu beraberindeki Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile birlikte Maçka Jandarma Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ayşe Sula Köseoğlu, “Maçka’daki şehidimiz Jandarma Başçavuşumuz yarın 41 yaşını dolduracaktı. 2 çocuk babası, mert, kahraman, yürekli bir askerimizdi” ifadelerini kullandı.