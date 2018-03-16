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Şehitler için hazırlanan Yankı belgeseli duygu dolu anlar yaşattı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde vatanı için canını veren şehitler için Yankı belgeseli hazırlandı. Çorlu şehitliğinde mezarları bulunan şehitlerin unutulmaması ve hatırlanması için hazırlanan belgeseli izleyen şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri gözyaşlarına boğuldu.

Şehitler için hazırlanan Yankı belgeseli duygu dolu anlar yaşattı

16 Mart 2018 01:01
Şehitler için hazırlanan Yankı belgeseli duygu dolu anlar yaşattı - Tıkla İzle

Çorlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan belgesel bir alış veriş merkezinin sinema salonunda gösterildi. Belgeli, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, eşi Meral Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, protokol üyeleri ve şehit aileleri izledi. 

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, yaptığı açıklamada “Aslında ailelerin daha önce sık sık görüştüğümüzde talepleriydi. Biz artık unutuluyoruz, hatırlanmıyoruz. Gerçekten hayatın gerçeği, anne babaların, kardeşlerin şehitlikle ilgili ne hissettikleri ve toplumdan ne beklediklerinin cevabı bu belgeselde ortaya çıktı. Bizim de ona göre çalışmalarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onlar bu vatana canlarını verdiler. Borçlarını canlarıyla ödediler. Biz de geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmamız gerektiğini gelecek nesillere aktarmak adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Çorlu, Tekirdağ ve Türkiye için örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen çok arkadaşımız var. Hep birlikte güzel bir iş yapıldığını düşünüyorum ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 

Belgeseli izleyen şehit yakınları da güzel bir çalışma olduğunu emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirttiler. Bir şehit yakını ise “Daha önce bu salonda Ayla filmini eşimle izlemiş ve ağlayarak çıkmıştım şimdi de sinema salonundan ağlayarak çıktım. Ama bu kez kendimizi ve evladımızı izledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

Etiketler: şehitler için hazırlandı, yankı belgeseli

 

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