Şehitler Köprüsü yolunda polisi alarma geçiren olay

Şoförün kadını Zincirlikuyu’da indirmesinin ardından ihbarda bulunması sonucu alarma geçen polis ekipleri, köprüye doğru yalın ayak yürüyen kadını durdurdu. Alkol komasına girmesi nedeniyle bayılan ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında E-5 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen genç bir kadın, taksiye binerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru yola çıktı. Kadın taksiyle seyir halindeyken yakınlarını arayarak köprüden intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine konuşmaları duyan taksi şoförü, köprüye gitmek isteyen kadını Zincirlikuyu’da indirdi. Kadın buradan yalın ayak bir şekilde köprüye doğru yürümeye başladı. Şoför ise polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Yalın ayak köprüye doğru yürürken polis ekipleri durdurdu

Taksiden inmesinin ardından Zincirlikuyu bağlantı yolundan köprüye doğru yalın ayak yürüyen kadını seyir halinde olan sürücülerde ihbar etti. İhbar üzerine kısa sürede bağlantı yoluna gelen polis ekipleri, kadını emniyet şeridinde durdurdu. Alkol komasına girmesi nedeniyle bayılan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada ekipler, yerde baygın halde yatan kadının üstünü örttü.

Polis ekipleri zor anlar yaşadı

Yerde yattığı esnada alkolün etkisiyle zaman zaman ayılan kadın polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından genç kadın, yine ekiplerin yardımıyla ambulansa bindirilmek istendi. Ancak kadın burada bir kez daha bayıldı. Güç bela tekerlekli sandalyeye oturtulan kadın ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğan Can Cesur

