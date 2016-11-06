15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 07.15 sıralarında elinde ruhsatsız silahıyla intihar etmek isteyen Adem Ş. (25) polis ekiplerini alarma geçti. Şahsın rastgele ateş ederek köprüden geçen araçları durdurmaya çalıştığı ihbarı üzerine köprü, polis tarafından çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ardından olay yerine müzakereci ekip çağrıldı. Kısa bir süre sonra köprüye gelen müzakereci ekibin ikna çalışmaları devam ederken şahsın başına silah dayadığı görüldü. Köprü trafiği yaklaşık 15 dakika kapalı kaldıktan sonra polis tarafından kontrollü bir şekilde verildi. Ekiplerin ikna çabaları sürdüğü esnada köprü tekrardan trafiğe kapatıldı. Çalışmalar devam ederken polis zırhlı polis araçlarıyla da önlem aldığı görüldü. Öte yandan şahıs, yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek köprünün balkon kısmından alınması sonrasında polis aracıyla ifadesi alınmak üzere Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın polise verdiği ifadesinde, "İhanete uğradım" dediği öğrenildi.

DOĞAN CAN CESUR