Bu yıl "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu Kahramanlar koşusuna katılan bir genç duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Kız arkadaşıyla koşuya katılan Burak Kahraman (25) isimli genç, start verildikten sonra kız arkadaşı Esra Küçük'le (25) koşmaya başladı. Daha önce arkadaşlarıyla organize olan Kahraman, köprünün ortasında durarak arkadaşlarının hazırladığı üzerinde “Esra benimle evlenir misin?” yazan pankartı açtı. Kız arkadaşıyla pankartın önün gelen genç, diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Pankartı ve yüzüğü gören genç kız gözyaşlarına boğularak kısa süreli şok geçirdi. Geçirdiği şokun ardından evlilik teklifini kabul eden genç kız, erkek arkadaşına sarılarak göz yaşı döktü. Ardından Kahraman, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Bu esnada ikilinin arkadaşları da konfeti patlatarak bu mutlu ana eşlik etti.

Doğan Can Cesur

İSTANBUL