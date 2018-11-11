Şehitler memleketlerine uğurlandı...

Önceki gün Şemdinli ilçesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 7 asker şehit düşerken, 25 asker ise yaralanmıştı. Şehitlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş, Topçu Er İbrahim Özkur, Topçu Er Menduh Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlanma töreni düzenlendi.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Muşlu şehidin yakınları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve polisler katıldı.

Özgeçmişleri tek tek okunan şehitler, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından yapılan duanın ardından uçak ve helikopterle memleketleri Konya, Şanlıurfa ve Muş'a uğurlandı.

Patlamada şehit olan diğer 4 asker için de daha sonra uğurlanma töreni yapılması bekleniyor.