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Şehitler mezarlığına EYP atıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Kara Şehitliği Mezarlığı kapısına yüzleri maskeli 2 kişi tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir iş yerinin camları kırıldı.

Şehitler mezarlığına EYP atıldı

01 Aralık 2016 10:05
Şehitler mezarlığına EYP atıldı - Tıkla İzle

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehit Caddesi üzerinde bulunan Kara Şehitliği Mezarlığı'nın kapısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli 2 kişi, hazırladıkları EYP’yi Şehitlik Mahallesi 107. Sokak'tan mezarlık kapısına attı. EYP, mezarlık kapısı önünde büyük bir gürültüyle patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Olay sırasında caddede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, patlamada bir iş yerinin camları kırıldı.
Polis, olayı gerçekleştiren 2 şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Burak Emek
 

Etiketler: diyarbakır


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