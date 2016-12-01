Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehit Caddesi üzerinde bulunan Kara Şehitliği Mezarlığı'nın kapısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli 2 kişi, hazırladıkları EYP’yi Şehitlik Mahallesi 107. Sokak'tan mezarlık kapısına attı. EYP, mezarlık kapısı önünde büyük bir gürültüyle patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Olay sırasında caddede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, patlamada bir iş yerinin camları kırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren 2 şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Burak Emek

