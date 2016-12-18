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Şehitler sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye bugün Kayseri’deki alçak saldırıda şehit olan vatan evlatlarını sonsuzluğa uğurladı.

Şehitler sonsuzluğa uğurlandı

18 Aralık 2016 15:21
Şehitler sonsuzluğa uğurlandı - Tıkla İzle

Şehitlerden 5’i için önce Kayseri’de tören düzenlendi. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki törende dualar edildi, amin denildi. Kahramanların naaşları daha sonra memleketlerine uğurlandı. Çavuş Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren’in naaşı İstanbul’da, Onbaşı Mustafa Cihan’ın naaşı Osmaniye’de, Er Raşit Yücel’in naaşı Kocaeli’nde, Çavuş Arif Tuğ’un naaşı Erzurum’da ve Er Uğur Korkmaz’ın naaşı Rize’de toprağa verildi.

Şehitlerden Yunus Emre Duran için ise Ankara’da tören düzenlendi. Er Yunus Emre Duran için Ahmet Hamdi Akseki Camiindeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Şehit Duran daha sonra ebedi istirahatgahına uğurlandı.


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