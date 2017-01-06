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Şehitler Tepesi saldırısında flaş gelişme

Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden aralarında patlamada kullanılan aracı satın alan şüpheli Tufan B.’nin de bulunduğu 10 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şehitler Tepesi saldırısında flaş gelişme

06 Ocak 2017 17:18

Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 46 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüpheli Tufan B.’nin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan, diğer şüpheliler Necip Y., Zeki Y., Sercan B., Mete A., Orhan B., Raşit B., Rıdvan D., Fırat K. ve Hikmet Ö.’nün ise “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklanmalarını talep etti. Savcılık, şüpheliler Ünal Ü. ve Nazim B.’yi “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakimliğe sevk ederek adli kontrol talebiyle serbest bırakılmalarını talep ederken, 1 şüpheliyi ise ifadesinin ardından serbest bıraktı.

Savcılığın sevk yazısında şüpheli Tufan B.’nin patlamada kullanılan aracı satın alan kişi olduğu, bu eylemiyle patlamada ölen PKK terör örgütü üyesi saldırganlara ‘yardım eden’ sıfatıyla iştirak eden konumda olduğu belirtildi. Tufan B.’nin delillere göre aracın bu tür bir eylemde kullanılacağını bilerek ölen şüphelilere sağladığı kaydedilen yazıda, diğer şüphelilerin de Tufan B. ile irtibatlı oldukları kaydedildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.

Başak Akbulut 

 


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