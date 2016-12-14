İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırılarının ardından patlamada şehit olanlar için anmalar devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Tepesi’ne gelerek terör şehitlerini andı. Patlamanın olduğu noktada dualar eden İSTESOP üyeleri şehitler için karanfil bırakarak terörü lanetledi.

Ardından basın açıklaması yapan İSTESOP Başkanı Faik Yılmaz, “İstanbul’daki yarım milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak terörü lanetlemek için buradayız. Hayatının baharında toprağa verdiğimiz onlarca gencimizin acısıyla buradayız. Genç şehitlerimizin acısı millet olarak hepimizi daha da derin etkiledi. Terör eyleminin siparişini verenler şunu bilsinler ki bir ölür bin doğarız. Biz zaten şehitlik mertebesine erişmek için yaşayan bir milletin çocuklarıyız. Terörist maşaları üzerimize salan ülkeler sayın cumhurbaşkanımızın söylediği gibi aynı terörist grubun hainliklerine kurban vereceklerdir. İşte gördük besleyip barındırdıkları teröristler daha dün İngiliz parlamentosunda bir oturumu basıp olay çıkardılar. Bunun örneğini bir çok ülkede görüldü. Bu düşünceler içerisinde şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum” dedi.

İSTESOP üyelerinin ardından Şehitler Tepesi’ne gelen Beykoz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de patlamada şehit olanları dev Tük bayrağı açarak andı. Öğrenciler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak teröre tepki gösterdi. Daha sonra öğrenciler patlama noktasına kırmızı karanfiller bıraktı.

Duygu dolu anların yaşandığı Şehitler Tepesi’nde, bazı görme engelli vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla patlama noktasına gelerek şehitleri andı. Şehitler için dualar eden ve terörü lanetleyen görme engelli vatandaşlar patlama noktasına Türk bayrağı ve kırmızı karanfil bıraktı.

Patlanın yaşandığı Şehitler Tepesi’nde anmalar devam ediyor.