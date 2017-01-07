Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şehitlerimizden biri uğurlandı, biri karşılandı

Şehitlerimizden biri uğurlandı, biri karşılandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab Operasyonunda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra şehit olan Selçuk Erdoğan Gaziantep’ten memleketi Amasya’ya uğurlanırken, Şırnak’taki el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit olan Mustafa Yazgan ise Siirt’ten memleketi Gaziantep’e getirildi.

Şehitlerimizden biri uğurlandı, biri karşılandı

07 Ocak 2017 13:17

Şırnak’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan’ın naaşı Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla, Siirt’en Gaziantep’e getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında törenle karşılandı. Şehit Mustafa Yazgan’ın cenazesini getiren uçakla Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamı’nda yürütülen El Bab operasyonunda 21 Aralık’ta yaralan ve tedavi gördüğü Ersin Arslan Devlet Hastanesinde 16 gün sonra şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan’ın cenazesi memleketi Amasya’ya gönderildi.

Gaziantep Havalimanında düzenlenen karşılama ve uğurlama törenine ise her iki şehidin yakınlarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkin Şekerci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile askeri erken ve idari amirler de katıldı.

(Orhan Erkılıç / İHA)

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Halil Uyumaz, Mustafa Yazgan, Selçuk Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -2°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa -3°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç