Şırnak’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan’ın naaşı Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla, Siirt’en Gaziantep’e getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında törenle karşılandı. Şehit Mustafa Yazgan’ın cenazesini getiren uçakla Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamı’nda yürütülen El Bab operasyonunda 21 Aralık’ta yaralan ve tedavi gördüğü Ersin Arslan Devlet Hastanesinde 16 gün sonra şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan’ın cenazesi memleketi Amasya’ya gönderildi.

Gaziantep Havalimanında düzenlenen karşılama ve uğurlama törenine ise her iki şehidin yakınlarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkin Şekerci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile askeri erken ve idari amirler de katıldı.

(Orhan Erkılıç / İHA)