Şehitlerden Diyarbakırlı Hanifi Boğa’nın yakınları törende Kürtçe ağıtlar yaktı. Merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasına sabah saatlerinde terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polislerden Semih Turgut ve İsmail Mavitaş ile emniyet çalışanı Hanifi Boğa için tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehitlerin yakınları katıldı. Tören şehitlerin naaşlarının alana getirilmesiyle başladı ardından şehit polisler Turgut ve Mavitaş ile emniyet çalışanı Boğa’nın öz geçmişleri okundu. Törende polis memurları ve emniyet çalışanının yakınları Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

İl Emniyet Müdürlüğü adına konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş, bu tür hain saldırıların teşkilatı asla yıldırmayacağını söyledi. Güneş, “Bizleri engellemek için sinsice plan yapan ve bu sinsi planlarını uygulamaktan geri kalmayan hainlerin karşısına teşkilat olarak her geçen gün daha güçlü bir şekilde çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimiz gözünüz arkada kalmasın. Ailenizi bizlere emanet olarak bıraktınız. Biz onlara gözümüz gibi bakacağız” dedi. Konuşmaların ardından şehitler için dua okundu.

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehit polis memurlarından Semih Turgut Nevşehir’e, İsmail Mavitaş Kayseri’nin Yahyalı ilçesine, emniyet çalışanı Hanifi Boğa ise Diyarbakır’ın Eğil ilçesine defnedilmek üzere uğurlandı.

Burak Emek