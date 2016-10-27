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Şehitlerimizin ismi ve memleketleri belli oldu

Hakkari, Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da hain saldırılar sonrası 5 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı. Şehitlerimizin ismi ve memleketi memleketi belli oldu

Şehitlerimizin ismi ve memleketleri belli oldu

27 Ekim 2016 17:07
Şehitlerimizin ismi ve memleketleri belli oldu - Tıkla İzle

Hakkari Çukurca’da askeri üs bölgesine PKK terör örgütü üyelerince düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz’ın (27) Osmaniye’deki baba evine ateş düştü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Osmaniye merkeze bağlı Rahime Hatun Mahallesi'nde oturan annesi Keziban ve babası İrfan Yılmaz'a verildi.
Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba İrfan Yılmaz fenalık geçirdi. Yılmaz sağlık görevlileri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit haberini alan anne Keziban Yılmaz ve şehidin yakınları, sağlık görevlileri ve komşuları tarafından sakinleştirildi.
Evli ve üç aylık bir kız çocuğu babası olan Yılmaz'ın 6 kardeş oldukları öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. 

 Şehit ateşi Yozgat'a düştü

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Diyarbakır Silvan nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın’ın acı haberi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Şehidin acı haberi Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Hamdi Erdal ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım tarafından, şehidin Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden baba Selim ve annesi Seva Dargın'a verildi. Şehit ailesinin oturduğu mahalleye ve evine Türk Bayrağı asıldı. Acılı baba Selim Dargın, oğluyla 2-3 gün önce telefonda görüştüğünü ve oğlunun hal hatır sorduğunu söyledi. Şehidin abisi Recep Dargın ise kendilerinin Diyarbakır ve Kürt olduklarını belirterek, "Diyarbakır Silvanlıyız ama biz bu bayrağı seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Kardeşim vatan için gitti. Vatan sağ olsun” dedi.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden 22 yıl önce tarım alanlarında çalışmak üzere Yozgat’a gelen Dargın ailesi Boğazlıyan ilçesine yerleştiği alenin Yozgat’a göç ettiğinde 4 yaşında olan ve 10 kardeşin 6’ncısı Şehit Uzman Çavuş Lokman Dargın’ın, 8 ay önce uzman çavuş olduğu ve 4 aydır Bingöl’de görev yaptığı öğrenildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın’ın cenazesi bu gün akşam saatlerinde Boğazlıyan ilçesine getirilerek, yarın Cuma namazından sonra, Boğazlıyan Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.
25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Lokman Dargın bekardı. 

Etiketler: şehit


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