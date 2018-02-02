Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı...

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Vali Toprak, “Kuzey Irak Kanirash Sektörü Çam Tepe’de çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve havan atışı ile bugün 2 kahraman sözleşmeli erimizi şehit eden 3 terörist ve mevziler İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilerek Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca aynı bölgede bulunan terörist ÇNRA ve havanı imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır” dedi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Çam Tepe üs bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Şık ile piyade sözleşmeli er Hayrettin Dündar şehit olmuştu.

Feyzullah Taş