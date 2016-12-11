Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan, İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarıyla ilgili, polis telsizinden taziye mesajı iletti. Karaaslan’ın, polis telsizinden teşkilat mensuplarına ilettiği taziye mesajı şöyle:

"Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli meslektaşlarım, davamız büyük. Davamız mübarek ve şereflidir. O nedenle bu tür saldırılar bizi yıldıramaz, vazgeçiremez, yoramaz. Bilakis daha kenetleniriz, daha da kararlı oluruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayız. Bunun için görevimize, devletimize, milletimize ve vatanımıza daha çok bağlanacak ve daha çok sahipleneceğiz. Bu duygularla şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bayrağı asla düşürmeyeceğimize dair onların adına söz veriyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, vatanımız da sağ olsun."