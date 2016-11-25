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Şehitlerin cenazesini Bakan Soylu taşıdı

Adana Valiliği’ne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden Kadir Kırbaç ve Gökhan Aygül, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Kırbaç’ın temmuzda evleneceği nişanlısının ağıdı yürek dağlarken şehitlerin cenazesini polislerle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taşıdı.

Şehitlerin cenazesini Bakan Soylu taşıdı

25 Kasım 2016 15:49
Şehitlerin cenazesini Bakan Soylu taşıdı - Tıkla İzle

Adana Valiliği’ne dün yapılan bomba yüklü araçlı saldırıda, Valilik’teki OHAL Bürosu’nda çalışan 27 yaşındaki Kadir Kırbaç ile 41 yaşındaki bahçıvan Gökhan Aygül hayatını kaybetti.

ŞEHİTLER İÇİN ADANA SABANCI MERKEZ CAMİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

11 yaşında Nehir ve 13 yaşındaki Halil isimlerindeki 2 çocuk babası bahçıvan Gökhan Aygül’ün eşi Sema Aygül törende sinir krizi geçirdi. Annesi Sabiha ve babası Sabah Aygül ise güçlükle ayakta durabildi.

Kadir Kırbaç’ın ise 3 yıllık nişanlısı Ülkü Oktan ile temmuz ayında evleneceği öğrenildi. Şehidin 3 ablası anneleri Fadime Kırbaç’ı ve Ülkü Oktan’ı (24) teselli etti. Ağıtlar yakıp sinir krizi geçiren Ülkü Oktan, “Kadir’i istiyorum. Ayacıklarını gördüm gözümün önünden gitmiyor. Ben onsuz yapamam onu görmeyi çok istiyorum. Melekti o. Niye bombayı patlattılar? Onu hiç unutmayacağım. Bizim düğünümüz vardı” diyerek teröre tepki gösterdi. Şehitlerin tabutuna sarılıp ağlayan bazı yakınları fenalık geçirerek tedavi altına alındı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Törenin sonunda İl Müftüsü Arif Gökce cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehitlerin naaşlarını polislerle birlikte Bakan Süleyman Soylu taşıdı. Bakan Soylu’nun uzun namlulu silahlı korumalarının arasında olası saldırılara karşı çelik çantalı koruması da yer aldı.

Şehit Gökhan Aygül’ün cenazesi Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı’na, Kadir Kırbaç’ın cenazesi ise Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

Etiketler: şehit cenazesi, süleyman soylu


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