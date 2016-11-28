Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde devam eden operasyonlarda, bugün güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler Tunceli’den Skorsky tipi askeri helikopterle Elazığ’a getirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit askerlerden 24 yaşındaki Yakup Özel'in Gaziantepli, 22 yaşındaki Burhan Acar'ın Denizlili olduğu öğrenildi. Şehit askerlerin düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.

