Şehitlerin isimleri belli oldu!

Şemdinli'nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit olurken, 5 terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu köyünde defnedileceği belirtildi.

Bursa'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden birinin 24 yaşındaki Bursalı Sözleşmeli er Emre Karaaslan olduğu öğrenildi.

Hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

Ayhan Dinç