Şehitlerin ismi üst geçitlerde yaşatılacak

Projelerinde tarihi değerleri ve kültürel mirasları yaşatan ve bir yılda kente kazandırdığı üçüncü köprülü kavşağın ismini Selçuklu olarak açıklayan Uşak Belediyesi DNA sarmalını anımsatan ve şehre modern bir görüntü veren üst geçitlerdeyse şehitlerinin ismini yaşattı.

Önceki yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmaya destek götürmek isterken kaza yapan helikopterde şehit düşen Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan'ın ismi Atatürk Bulvarı Vali Konağı'nın önüne yapılacak üst geçide verildi. Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılacak üst geçitteyse Nisan 2017'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un ismi yaşatılacak. Meclisten çıkan kararla kesinleşen isimler, şehirdeki milli duyguyu canlandırılacak. Vatanı için çıktığı görevde şehit düşen kahramanlar Uşak'taki projelere isimleriyle değer katacak.

Uşak’taki hizmetin milli ve manevi değerlerle bütünleştirildiğini ifade eden ve gelişimin, geçmişi unutmamakla başarılabileceğini paylaşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Yüzyıllara meydan okuyan ecdadımızın ve şehitlerimizin miraslarını hizmetlerimizde yaşatıyoruz. Onlar bizlerin huzuru ve güvenliği için verdikleri mücadelelerde hayatlarını kaybetti. Ve onları unutmamak, daima yaşatmaksa bizlerin görevidir." dedi.

Hain darbe girişiminde şehit düşürülen Cumhurbaşkanlığı Yakın Koruma Polisi Mehmet Çetin’in ismini ilk köprülü kavşağa verdiklerini anımsatan Cahan, "Hainlerin karşısında dimdik duran kahramanımızı daima hatırlanır kılmak istedik. İkinci köprülü kavşağımızda ise asırlara meydan okumuş ve adaletiyle dünya tarihinde yer bulmuş Osmanlı Devletimizin ismini yaşattık. Üzerine Türkiye’nin en büyük tuğrasını yerleştirdik. Ardından üçüncü köprülü kavşağımızda da Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getiren Selçuklu Devletimizin ismini verdik. Üzerine anlamlı bir motif yerleştiriyoruz. Ve şimdiyse sıra üst geçitlerimizde. İstedik ki vatanı uğruna şehit olan askerlerimizin isimleri üst geçitlerimizde yaşasın. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Bizlerin huzuru, ülkemizin ve milletimizin güvende olması için şehit düşen askerlerimizi unutturmayacağız.” açıklamalarına yer verdi.