İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitlerin kanı yerde kalmadı...

Şehitlerin kanı yerde kalmadı...
Şehitlerin kanı yerde kalmadı...

Terör örgütü PKK’nın sözde Botan eyaleti sorumlusu ’Masiro’ kod adlı Bedirhan Abo etkisiz hale getirildi.

Teröristin, 27 yıl boyunca birbirinden kanlı eylemlerde yer aldığı ve planlayıcısı olduğu bildirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist Bedirhan Abo'nun örgütte bulunduğu 27 yıl boyunca birbirinden kanlı eylemlerin planlayıcısı olduğu bildirildi. Teröristin, 7'si korucu 12 kişinin şehit olduğu Beşağaç katliamıyla biri çocuk 9 kişinin şehit olduğu Hakkari Geçitli saldırılarının talimatını verdiği öğrenildi.

Eli kanlı terörist 2006 yılında Başçavuş Levent Çelik'i kendi evinde, ailesinin gözleri önünde şehit etmişti. Aynı saldırıda şehit astsubayın oğlu da yaralanmıştı.

Aktif olarak 27 yıldır PKK ve YPG'nin dağ kadrolarında görev alan Bedirhan Abo'nun çok sayıda eylemin planlamasını yaptığı, talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı biliniyor.

Bayazit Cebeci

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.