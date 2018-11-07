Şehitlerin kanı yerde kalmadı...

Teröristin, 27 yıl boyunca birbirinden kanlı eylemlerde yer aldığı ve planlayıcısı olduğu bildirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist Bedirhan Abo'nun örgütte bulunduğu 27 yıl boyunca birbirinden kanlı eylemlerin planlayıcısı olduğu bildirildi. Teröristin, 7'si korucu 12 kişinin şehit olduğu Beşağaç katliamıyla biri çocuk 9 kişinin şehit olduğu Hakkari Geçitli saldırılarının talimatını verdiği öğrenildi.

Eli kanlı terörist 2006 yılında Başçavuş Levent Çelik'i kendi evinde, ailesinin gözleri önünde şehit etmişti. Aynı saldırıda şehit astsubayın oğlu da yaralanmıştı.

Aktif olarak 27 yıldır PKK ve YPG'nin dağ kadrolarında görev alan Bedirhan Abo'nun çok sayıda eylemin planlamasını yaptığı, talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı biliniyor.

Bayazit Cebeci