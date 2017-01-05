Edinilen bilgilere göre, Laçin’den Çorum istikametine seyir halinde olan İsmail Aydın yönetimindeki 19 M 4030 plakalı yolcu minibüs karşı şeride geçerek Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına savruldu. Kazada İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli J. Astsubay Çavuş Halit Gencer (24) ile askeri araçta bulunan Uzman Jandarma II. Kad. Çvş Bilal Ekinci (31) olay yerinde şehit olurken, minibüste bulunan 14 kişi de yaralandı. Şehit astsubay Gencer ve şehit Uzman Çavuş Ekinci’nin naaşları olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan 14 kişi ise Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askeri personelin, bölgede meydana gelen başka bir trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine gittikleri öğrenildi.

Kazada şehit olan J. Astsubay Çavuş Halit Gencer’in (24) bekar, Uzman Çavuş Bilal Ekinci’nin ise evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehitlerin cenazelerinin yarın Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda düzenlenecek olan askeri törenin ardından memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

İsmail Kabakdere - M. Muttalip Yalçın