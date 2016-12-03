Salı günü etkili olan yağışın ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisinde taşkın meydana geldi. Sel suları, Kabatepe Limanı ile Alçıtepe köyünü birbirine bağlayan yolda tahribata sebebiyet verdi. Şehitler Abidesi'ne giden yol, yapılacak çalışma sebebiyle 15 Ocak tarihine kadar trafiğe kapatıldı. Şehitler Abidesi, Seddülbahir ve Alçıtepe köylerine ulaşım Kilitbahir üzerinden yapılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Yağmur yağdığından dolayı o bölgede fazla bir su birikintisi oluştu. Yolun altında oluşan çukur yüzünden trafik işleyemez hale geldi. Bu güzergah üzerinde trafiğin devam etmesini uygun bulamazdık. Yolda düzenleme çalışmalarına başladık. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirici afişler asıldı. 18 Mart törenleri öncesinde yolumuzu hazır hale getireceğiz. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yol trafiğe açılacak” dedi.

Gürkan Düzenli



