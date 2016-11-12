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Şehitliklere yeni düzenleme

"Şehitlik Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, şehitlikler birleşti.

Şehitliklere yeni düzenleme

12 Kasım 2016 16:32

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan "şehitlikle ilgili düzenlemeye" ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bugüne kadar şehitlikte ilgili bir yönetmelik yoktu, Genelkurmay bir yönerge ile şehit defin vazifesini yerine getiriyordu. Polisler için olan yönetmelik ise yetersizdi. Ortak ve tek olarak "Şehitlik Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eskiden askerler asker şehitliğine, polisler polis şehitliğine defnedilirken, yeni yönetmelikle şehitlikler birleşti. Yönetmeliğe göre, şehitliklerin idaresi, bakımı ve onarımı valilikler eliyle yapılacak. Yurtdışındaki şehitliklerin sorumluluğu büyükelçiliklerde olacak. Şehitliklere asker, polis, jandarma, sahil güvenlik, MİT şehitleri ile korucular ve görevinde şehit olan kamu personeli defnedilecek.

15 Temmuz için özel ayrı bir bölüm yazılan Şehitlik Yönetmeliğine göre, 15 Temmuz şehitleri, aileleri isterse şehitliklere nakledilebilecek. Örneğin, bugün şehit düşen Özcan Özsoy’un ailesi isterse Şehitliğe merhumu defnedilebilecek. Mevcut şehitliklerin idaresi 6 ay içinde İçişleri Bakanlığı’na devredilecek. 15 Temmuz şehitlerinden ailelerinin istemesi durumunda başka bir yerdeki mezarlığa (örneğin, köydeki mezarlığa) nakledilebilecek ve yine Valilik buradaki kabri şehitliklerdeki standartlarda inşa etmekle yükümlü olacak.


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